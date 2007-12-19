Тимошенко до копейки проверит расходы Януковича

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет о необходимости проведения антикоррупционного аудита всех направлений деятельности предыдущего правительства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня на первом заседании нового правительства.

«Я хотела бы, чтобы рассмотрели вопрос, как мы анализируем хозяйство, которое нам оставили предыдущие правительства. Это такой шаг, который осуществляется в любой стране при смене власти», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее словам, учитывая специфику работы бывшей власти необходимо провести на уровне каждого министерства антикоррупционный аудит. «Мы должны посмотреть, как потрачена каждая копейка, как проводился каждый тендер, как отдавалась каждая лицензия, как был приватизирован и передан в частные руки каждый объект, что от этого получило или потеряло государство», - добавила она.

Ю.ТИМОШЕНКО предложила сегодня на заседании обсудить организационную модель проведения антикоррупционной экспертизы.