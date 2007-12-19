Украина оказалась в геополитическом одиночестве?

Украина с 2007 года оказалась в «геополитическом одиночестве».

Такое мнение сегодня на пресс-конференции в Киеве высказал президент Центра социальных исследований «София» Андрей ЕРМОЛАЕВ.

«2007 год - это год начавшегося геополитического одиночества Украины», - сказал А.ЕРМОЛАВЕВ. По его словам, украинские политики очень долго «компенсировали свою интеллектуальную нищету европейской мечтой». При этом, отметил эксперт, кроме того, что украинские политики уже публично услышали о перспективе членства Украины в ЕС - «2020 год плюс», ни одна из политических сил на выборах в своих программах не заложила не одной лоббистской позиции по отношению к ЕС.

«Самые проевропейские силы не обещают нашей космической промышленности участие в европейских программах, ни одна из политических сил не гарантировала судостроителям контракты от европейских компаний, ни один из украинский проевропейских политиков не ответил на вопрос о роли украинского агропромышленного комплекса в новой европейской структуре - все ограничивается политесом», - сказал эксперт, добавив, что это говорит о том, что политики распрощались с перспективой быстрого вхождения в европейское пространство.

В тоже время он считает, что выше сказанное относится и к евразийскому пространству. Он напомнил, что РФ сегодня делает ставку уже не на ЕЭП, от которого отказалась Украина, а на ЕврАзЕС и Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС).

«В этих проектах Украина не учитывается, а это означает на практике, что с 2007 года Украина рассматривается российской бизнес элитой не просто как партнер, а как конкурент», - отметил он.

При этом А.ЕРМОЛАЕВ считает, что российская элита будет действовать по принципу «газ в обмен на любовь к России».