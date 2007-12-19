Ющенко опять выдвинул Наливайченко

В соответствии с пунктом 14 части первой статьи 106 Конституции Украины Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО внес в Верховную Раду Украины представление о назначении Валентина НАЛИВАЙЧЕНКО председателем Службы безопасности Украины.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Президента Украины.

Глава государства уполномочил объявить это представление на заседании парламента первого заместителя главы Секретариата Президента – представителя Президента в Кабмине Александра ШЛАПАКА.