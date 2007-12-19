Ющенко опять выдвинул Наливайченко
15:26, 19 декабря 2007Политика
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Президент внес представление в ВР
В соответствии с пунктом 14 части первой статьи 106 Конституции Украины Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО внес в Верховную Раду Украины представление о назначении Валентина НАЛИВАЙЧЕНКО председателем Службы безопасности Украины.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Президента Украины.
Глава государства уполномочил объявить это представление на заседании парламента первого заместителя главы Секретариата Президента – представителя Президента в Кабмине Александра ШЛАПАКА.
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