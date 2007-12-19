Тимошенко планирует сделать бюджет за неделю

Кабинет Министров планирует уже через неделю подать в Верховную Раду новый проект государственного бюджета на 2008 год.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на первом заседании Кабмина заявила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО.

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, решение этого вопроса затянулось из-за политического кризиса.

«Думаю, сегодня мы значительную часть своего времени посвятим тому, чтобы разработать алгоритм, порядок действий и представить в ближайшее время, не позже, чем через неделю, проект нового государственного бюджета Украины», - сказала она.

По словам главы правительства, новый бюджет должен «поставить на служение украинскому народу все ресурсы и определить приоритеты, ради которых стоит сконцентрировать финансы страны».