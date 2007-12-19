Экс-министр Николаенко передал Вакарчуку 5 советов

Экс-министр образования и науки Украины Станислав НИКОЛАЕНКО передал своему преемнику Ивану ВАКАРЧУКУ пять профессиональных советов.

Как передает корреспондент УНИАН, свои советы преемнику С.НИКОЛАЕНКО сообщил сегодня на пресс-конференции в Киеве, на которой он отчитывался о работе Минобразования с 4 февраля 2005 г. по декабрь 2007 года.

В частности, С.НИКОЛАЕНКО отметил, что своему преемнику хотел бы посоветовать и пожелать, в первую очередь, “делать все возможное и невозможное для того, чтобы государство не ухудшило своего отношения к образованию и науке”.

Второе пожелание, по его словам, это сделать то, чего он не успел, "но это уже записано в решении коллегии". В частности, речь идет о проблеме отбора качественного содержания образования. “Это то, что мы пишем в учебниках. Чтобы мы не перегружали своих детей, а давали именно то, из чего формируется ум”, - прибавил С.НИКОЛАЕНКО.

По его словам, следующий совет касается того, что необходимо обратить внимание на естественно-математическое образование. “Математика нужна и гуманитарию, и технарю, и другим. Это логика. Это хорошо организованный ум”, - прибавил он.

Четвертый совет С.НИКОЛАЕНКА звучит так: сконцентрировать на вопросах воспитательной работы, инициировать передачу этой функции от Министерства молодежи и спорта Министерству образования и науки.

Пятый профессиональный совет, по его словам, касается кадров в министерстве. “Я посоветовал бы ему не рубить сплеча. Очень осторожно относиться к тем кадрам, которые сегодня есть”, - сказал С.НИКОЛАЕНКО.