В Верховную Раду войдут 14 новых депутатов (уточненный список)

После образования нового состава Кабинета Министров свои полномочия досрочно должны сложить 14 народных депутатов.

Об этом свидетельствуют результаты голосования за состав нового правительства.

В частности, министрами стали 8 депутатов от Блока Юлии Тимошенко и 6 депутатов от блока “Наша Украина - Народная самооборона”.

Таким образом, Центральная избирательная комиссия после этого должна зарегистрировать народными депутатами следующих по избирательному списку 8 кандидатов в депутаты от БЮТ и 6 от НУ-НС.

Как свидетельствуют данные официального сайта ЦИК, такими кандидатами от БЮТ являются:

№ 159 КРАВЧУК Василий Петрович, 1967 года рождения, член партии Всеукраинское объединение "Батькивщина", образование высшее, председатель Теофипольского районного совета, проживает в селе Волица Теофипольского района Хмельницкой области;

№ 160 ГУДЫМА Александр Николаевич, 1950 года рождения, член партии Всеукраинское объединение "Батькивщина", образование высшее, временно не работает, проживает в городе Львове;

№ 161 ПАВЛОВСКИЙ Андрей Михайлович, 1965 года рождения, член партии Всеукраинское объединение "Батькивщина", образование высшее, директор КП "Центр высоких технологий и инноваций", проживает в городе Киеве;

№ 162 БОЛЮРА Антонина Владимировна, 1949 года рождения, член партии Всеукраинское объединение "Батькивщина", образование высшее, директор по контролю и аудиту финансово-хозяйственной деятельности ООО фирма Торговый дом "Маркет-групп", проживает в городе Днепропетровске;

№ 163 ПОТАПЧУК Николай Леонтьевич, 1949 года рождения, член партии Всеукраинское объединение "Батькивщина", образование высшее, безработный, проживает в городе Луцке;

№ 164 КОШИН Сергей Мефодьевич, 1959 года рождения, член партии Всеукраинское объединение "Батькивщина", образование высшее, директор Дубровицкой автомобильной школы ТСО Украины, проживает в городе Дубровица Ривненской области;

№ 165 ШИЯНОВ Борис Анатольевич, 1958 года рождения, член партии Всеукраинское объединение "Батькивщина", образование высшее, генеральный директор ООО "WРІ Украина", проживает в городе Киеве;

№ 166 ЗАРУДНЫЙ Алексей Борисович, 1970 года рождения, беспартийный, образование высшее, временно не работает, проживает в городе Киеве.

Кандидатами от НУ-НС являются:

№ 74 ДЖОДЖИК Ярослав Иванович, 1960 года рождения, заместитель председателя Украинской Народной Партии, образование высшее, советник председателя правления ООО "Галтрейд", проживает в городе Киеве;

№ 76 ЗЕЙНАЛОВ Эдуард Джангирович, 1963 года рождения, член “Народного Союза "Наша Украина", образование высшее, временно не работает, проживает в городе Кировограде;

№ 77 ВАСИЛЕНКО Сергей Владимирович, 1971 года рождения, беспартийный, образование высшее, временно не работает, проживает в городе Симферополе;

№ 78 КЕНДЗЁР Ярослав Михайлович, 1941 года рождения, член Народного Руха Украины, образование высшее, временно не работает, проживает в городе Киеве.

№ 79 КРУЦЬ Николай Федорович, 1952 года рождения, член Народного Союза "Наша Украина", образование высшее, временно не работает, проживает в городе Киеве;

№ 80 ПАРУБИЙ Андрей Владимирович, 1971 года рождения, член Народного Союза "Наша Украина", образование высшее, советник председателя Львовской областной государственной администрации, проживает в городе Львове.