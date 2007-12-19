Ахметов возлагает надежды на Тимошенко

Народный депутат от Партии регионов Ринат АХМЕТОВ выражает надежду, что новое правительство добьется экономического роста.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в Донецке на брифинге, который провел вместе с известным российским композитором Игорем КРУТЫМ после посещения трех детских учреждений по случаю Дня святого Николая.

«Во-первых, наша партия вчера ушла в оппозицию, так что я со вчерашнего дня тоже в оппозиции. А во-вторых, будем надеяться, что это правительство добьется экономического роста», - сказал Р.АХМЕТОВ.

«А задача оппозиции - контролировать действия власти», - заключил он.

Как сообщал УНИАН, 18 декабря Верховная Рада 226-ма голосами поддержала назначение Юлии ТИМОШЕНКО на пост премьер-министра Украины, после чего 227-ма голосами утвердила персональный состав правительства.