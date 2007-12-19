Член ЦИК советует не выдавать желаемое за действительное

Центральная избирательная комиссия завтра не сможет зарегистрировать новых депутатов от Блока Юлии Тимошенко и «Наша Украина – Народная самооборона» вместо депутатов, сложивших свои полномочия при переходе на работу в правительство.

Об этом в эксклюзивном комментарии УНИАН сообщил представитель ЦИК Михаил ОХЕНДОВСКИЙ.

«Те политики, которые заявляют, что завтра ЦИК зарегистрирует новых депутатов, по всей вероятности, не знакомы с требованием закона о Центральной избирательной комиссии и закона о выборах народных депутатов. Вероятность регистрации новых депутатов на завтрашнем заседании – нулевая», - сказал М.ОХЕНДОВСКИЙ.

Представитель ЦИК напомнил, что в случае досрочного прекращения депутатских полномочий Центральная избирательная комиссия не ранее, чем на шестой день со дня получения решения Верховной Рады о прекращении депутатских полномочий может принять решение о признании избранными следующих по спискам политических сил кандидатов в депутаты.

«После этого решения отводится еще 20 дней для кандидатов в депутаты для того, чтобы они могли подать документы в ЦИК на регистрацию, и только после этого комиссия может принимать решение об их регистрации. И только после регистрации депутат может принять присягу в парламенте», - подчеркнул М.ОХЕНДОВСКИЙ.

Он также выразил обеспокоенность «попытками вмешательства депутатов и должностных лиц Верховной Рады в деятельность Центральной избирательной комиссии».

«В соответствии с законодательством, Центральная избирательная комиссия не подчиняется Верховной Раде, поэтому когда политики заявляют о том, что поговорят со своими представителями в ЦИК (для ускорения решения вопроса о регистрации депутатов – УНИАН), это является прямым нарушением закона», - подчеркнул М.ОХЕНДОВСКИЙ.