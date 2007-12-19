Блок Литвина заслужил благодарность от Яценюка

Председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК отмечает, что речь не может идти о консенсусе в ВР, если политические силы обманывают друг друга.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель ВР сказал на заседании парламента, комментируя голосование за решение о следующем заседании парламента после того, как ЦИК примет решение о регистрации кандидатов в народные депутаты от блока “Наша Украина – Народная самооборона” и БЮТ. (В голосовании за это решение приняли участие два депутата из Партии регионов, фракция КПУ в полном составе не голосовала – УНИАН.)

А.ЯЦЕНЮК отметил, что на Согласительном совете «все достойные многоуважаемые люди – народные депутаты» взяли на себя политические обязательства «под микрофон и под стенограмму» о голосовании по этому вопросу. Но в то же время некоторые фракции не выполнили этого обязательства.

Он считает, что не может быть доверия друг к другу в данной ситуации.

«О каких политических договоренностях может идти речь, когда мы единогласно сказали «да», а пришли в зал” и обманули друг друга, сказал А.ЯЦЕНЮК и отметил, что в такой ситуации нельзя достигнуть консенсуса.

Он поблагодарил народных депутатов из фракции Блока Литвина, отметив, что «было сказано слово и оно было выполнено». «Если мы так дальше будем работать, то это у нас будет залогом успеха», - сказал А.ЯЦЕНЮК.