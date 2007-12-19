Тимошенко озадачила Минфин и Ощадбанк возвратом вкладов

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО до 21 декабря ждет от Министерства финансов и «Ощадбанка» предложения по возврату населению вкладов Сбербанка СССР.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Кабинета Министров, поручение подготовить такие предложения Ю.ТИМОШЕНКО дала руководству Минфина и «Ощадбанка» сегодня в ходе совещания по вопросу возвращения вкладов Сбербанка СССР.

“Я твердо намерена выполнить все обязательства перед людьми и вернуть им обесцененные сбережения”, - сказал Ю.ТИМОШЕНКО.

По словам премьер-министра, в государственном бюджете на следующий год будет запланирован существенный блок вопросов относительно решения этой проблемы.

В совещании приняли участие председатель правления ОАО «Ощадбанк» Анатолий ГУЛЕЙ, министр финансов Украины Виктор ПИНЗЕНИК и народный депутат Украины Николай СИВУЛЬСКИЙ, которого планируется назначить на должность председателя Контрольно-ревизионного управления Украины.