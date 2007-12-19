Эксперт считает, что ”пенсия” Януковичу не светит

Несмотря на уход Партии регионов в оппозицию, ее руководителем останется Виктор ЯНУКОВИЧ.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение сегодня на пресс-конференции в Киеве высказал директор Института проблем управления им. Горшенина Кость БОНДАРЕНКО.

По его словам, вопрос о смене лидера Партии регионов дискутируется сегодня на уровне среднего звена партии и ее некоторых лидеров. Кроме этого, обсуждается идея запуска нового политического проекта. «Однако на сегодняшний день это только разговоры. Я не думаю, что ПР сменит своего лидера - дело в том что В.ЯНУКОВИЧ уже превратился в неких символ для Востока Украины и очень часто люди, голосуя за ПР, голосуют за В.ЯНУКОВИЧА», - сказал К.БОНДАРЕНКО.

Он предполагает, что новый проект восточных элит без В.ЯНУКОВИЧА сможет претендовать не более чем на 7-10% голосов избирателей.

В свою очередь директор Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир ФЕСЕНКО отметил, что часть руководства ПР хотела бы сменить В.ЯНУКОВИЧА, однако его некем заменить.

Эксперт отметил, что в кулуарах распространяются слухи о том, что В.ЯНУКОВИЧА попытаются заменить нейтральной фигурой извне, например, Владимиром ЛИТВИНОМ.

Однако, по его словам, возникает вопрос, готов ли сам В.ЛИТВИН к такому шагу и как к этому отнесутся избиратели Востока и Юга Украины.

«Я думаю, что если сам Виктор Федорович не захочет уйти на политическую пенсию, то уйти его просто так не удастся», - сказал эксперт.