У Шуфрича есть претензии к сегодняшнему голосованию в Раде

Народный депутат Нестор ШУФРИЧ (фракция Партии регионов) называет незаконным голосование карточками депутатов, сложивших свои полномочия, во время принятия решения о приостановлении работы парламента до момента регистрации Центральной избирательной комиссией новых депутатов от коалиции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н.ШУФРИЧ заявил сегодня журналистам в Верховной Раде.

«Голосование карточками депутатов, которые уже не являются депутатами, является незаконным и некорректным», - сказал Н.ШУФРИЧ.

Представитель Партии регионов считает, что сегодняшнее заседание Верховной Рады является подтверждением фактического отсутствия коалиции. «Сейчас у них нет 226 голосов. Но после регистрации новых депутатов они восстановят численность. Но при этом мы видим шаткость коалиции, поскольку она не может себе позволить ротацию даже одного депутата», - добавил он.

Н.ШУФРИЧ также предположил, что в случае, если коалиция до 27 декабря не восстановит свою численность, возможен новый кризис в стране. «Надеюсь, что они все-таки уверены в тех депутатах, которых они приведут, и коалиция будет обеспечена», - добавил депутат.