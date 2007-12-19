Симоненко запретит Мартынюку пропускать женщину вперед?

Представитель фракции Партии регионов Раиса БОГАТЫРЕВА может быть выдвинута на должность первого вице-спикера в случае нерезультативного голосования по кандидатуре от коммунистов Адама МАРТЫНЮКА.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил лидер фракции коммунистов Петр СИМОНЕНКО сегодня журналистам в Верховной Раде.

«Мы внесли кандидатуру МАРТЫНЮКА и настаиваем на том, чтобы его кандидатура была рассмотрена в парламенте», - сказал П.СИМОНЕНКО.

При этом лидер коммунистов назвал заявление руководителя фракции Партии регионов Виктора ЯНУКОВИЧА о возможном выдвижении на должность первого заместителя председателя Верховной Рады Р.БОГАТЫРЕВОЙ «его личной точкой зрения». «Если, допустим, состоится первый тур голосования позитивный, то тогда будет та кандидатура, которую мы выдвинули. Если негативное, и по результатам голосования мы не получим достаточного количества голосов, тогда процедура по выдвижению кандидатуры должна повториться снова», - пояснил П.СИМОНЕНКО.