В Европе считают, что Тимошенко - камикадзе

С выбором Юлии Тимошенко премьер-министром на Украине был предотвращен очередной правительственный кризис.

Об этом в среду пишет немецкая газета "Tageszeitung" в статье "Новая вариация на "оранжевую" тему", перевод которой приводит Инопресса.ру.

"После многомесячного политического бездействия и почти неприличной борьбы за власть между президентом и правящим большинством это первая хорошая новость", - говорится в статье.

В то же время издание отмечает, что для оптимизма пока нет оснований.

"Ответа на вопрос, насколько стабильной окажется новая "оранжевая" коалиция, образованная БЮТ ы НУНС действующего главы государства Ющенко, как не было, так и нет", - пишет газета.

"Тимошенко с ее склонностью к подвигам камикадзе может обречь коалицию на досрочную гибель. Так, она уже заявила, что собирается заняться пересмотром цен на российский газ и отменить целый ряд приватизационных сделок. Таким образом, новые конфликты запрограммированы", - отмечает также газета.

"Хотелось бы пожелать Украине, чтобы наследники "оранжевой революции" наконец-то справились с возложенной на них ответственностью. Во всяком случае, задачи, стоящие перед новым правительством, огромны", - пишет немецкая газета.

"В частности, нужно завершить конституционную реформу и найти новый внешнеполитический фарватер между авторитарной Россией и нерешительным Европейским союзом. Другого подобного шанса у Ющенко и Тимошенко в ближайшее время не будет", - отмечается в статье.

В то же время испанская газета "La stampa" отмечает, что второе премьерство Тимошенко обещает быть довольно сложным, возможно, еще более сложным, чем первый раунд в 2005 году.

"Юлия, однако, как кажется, не намерена отказываться от боевого настроя: она уже пригрозила оппозиции, что "рано или поздно ваша банда ответит за все, что сделала", и атаковала Москву по вопросу о поставках российского газа. Кремль ответил отчужденно, заявив, что "готов сотрудничать" с новым правительством Киева", - пишет газета.

"Золотая коса вокруг головы, белое платье, цвет чистоты, который она выбрала для своего последнего политического сражения, сладкая улыбка на губах, покрытых розовой помадой, и неудержимая радость в глазах, как у девушки на первом балу: вчера в зале ВР Тимошенко не скрывала своего ликования в связи с возвращением в кресло премьера", - говорится в статье.

Украинская правда