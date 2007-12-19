Следующее заседание ВР - неизвестно когда

Сегодняшнее заседание ВР закрыто. Следующее заседание Верховной Рады состоится после регистрации Центральной избирательной комиссией народных депутатов от НУ-НС и БЮТ.

За это решение проголосовали 244 из 443 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Не голосовала в полном составе фракция КПУ, фракция Партии регионов дала лишь два голоса.

В решение также отмечается, что на этом заседании новые народные депутаты от фракций НУ-НС и БЮТ принесут присягу.