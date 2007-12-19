ВР досрочно прекратила полномочия 14 депутатов

Голосовали все фракции парламента

Верховная Рада досрочно прекратила полномочия 14 депутатов от БЮТ и НУ-НС, которые перешли работать в правительство. За соответствующие постановления голосовали все фракции парламента. Верховная Рада прекратила полномочия Юлии Тимошенко, Александра Турчинова, Григория Немыри, Иосифа Винского, Виктора Пинзеника, Людмилы Денисовой, Петра Крупко, Георгия Филипчука, Юрия Луценко, Юрия Еханурова, Юрия Павленко, Николая Онищука, Алексея Кучеренко и Василия Куйбиды.

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