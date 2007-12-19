Ехануров поблагодарил Гриценко за работу

Новый министр обороны Украины Юрий ЕХАНУРОВ не допустит “резких движений и изменений в деятельности” возглавляемого им ведомства.

Как говорится в переданном УНИАН сообщении Управления пресс-службы Министерства обороны Украины, об этом он заявил во время совещания с руководящим составом Минобороны и Вооруженных Сил Украины с участием прежнего главы военного ведомства Анатолия ГРИЦЕНКО.

“Я сделаю все возможное, чтобы обеспечить нормальный ритм работы Министерства обороны Украины”, – сказал новый руководитель оборонного ведомства.

Также Ю.ЕХАНУРОВ поблагодарил своего предшественника А.ГРИЦЕНКО за работу на этом посту.

“Деятельность Министерства обороны Украины является хорошим примером в сравнении с другими министерствами”, – отметил Ю.ЕХАНУРОВ.

Завершая свое выступление на совещании с руководством Минобороны и ВСУ, Ю.ЕХАНУРОВ сообщил, что в ближайшее время планирует встретиться с заместителями министра обороны и начальником Генерального штаба - Главнокомандующим Вооруженными Силами Украины.