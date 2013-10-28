Действующей Раде исполняется ровно год

Год работы Рады отметился приходом в парламент новичков - УДАРа и Свободы, большим количеством шумных акций, блокировкой трибун, спиленным забором, фракционной формой депутатов , а также тем, что курящих нардепов выгнали из помещения на улицу, сообщает Комсомольская Правда в Украине.

"Неплохо год прошел, неплохо. Но только случайных людей много, - подводит итоги года замглавы Партии регионов Михаил Чечетов. - Они пришли, чтобы покричать, подебоширить, и думают, что так смогут с нами договориться. Но такой подход не работает".

В тоже время, он отметил, что большинство и оппозиционеры голосовали слаженно, а евроинтеграционные законопроекты принимали конституционным большинством.

Справка: 9 законов депутаты приняли на первой сессии созыва, 325 - на второй, 220 законов на третьей сессии, которая еще не закрыта.