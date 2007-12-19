Коммунисты и регионалы торгуются за Богатыреву

Фракция Партии регионов продолжает переговоры с фракцией коммунистов о выдвижении своего представителя - Раисы БОГАТЫРЕВОЙ на должность первого заместителя председателя Верховной Рады.

Об этом в эксклюзивном комментарии УНИАН сообщил депутат фракции Партии регионов Александр СТОЯН.

«Сейчас изменилась ситуация, и мы ведем переговоры о выдвижении Раисы БОГАТЫРЕВОЙ. Но фракция коммунистов выдвинула ряд условий», - сказал А.СТОЯН.

Депутат подчеркнул, что фракция Партии регионов рассчитывает на компромисс со своими партнерами. «Есть вариант другой. Даже если коммунисты не согласятся, мы все равно сможем провести Р.БОГАТЫРЕВУ на должность первого вице-спикера. Но мы не хотим конфликта с нашими партнерами», - пояснил он.

Как сообщал УНИАН, ранее на должность первого заместителя председателя Верховной Рады от оппозиции выдвигалась кандидатура Адама МАРТЫНЮКА от фракции коммунистов. Партия регионов неоднократно заявляла о намерении поддержать эту кандидатуру, но после формирования нового состава правительства о переходе в оппозицию объявила только Партия регионов. Сейчас оппозиция рассматривает возможность выдвижения Р.БОГАТЫРЕВОЙ на должность первого вице-спикера, но фракция коммунистов заявляет о готовности отказаться от этой должности в обмен на дополнительные парламентские комитеты.