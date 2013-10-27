В Сочи проходит неформальная встреча Януковича и Путина
14:33, 27 октября 2013Политика
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Неформальная встреча Президента России Владимира Путина с его украинским коллегой Виктором Януковичем проходит сегодня в Сочи.
Виктор Янукович, Владимир Путин
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря главы Российского государства Дмитрия Пескова.
"Президенты продолжили обсуждение тем, которые были на повестке дня недавних саммитов, прошедших в Минске", - сказал он журналистам.
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Саммит стран СНГ прошел в Минске 25 октября. Лидеры СНГ обсудили вопросы противодействия преступности на пространстве Содружества, углубление экономических связей и подготовку к празднованию 70-летия Победы.
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