В Сочи проходит неформальная встреча Януковича и Путина

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря главы Российского государства Дмитрия Пескова.

"Президенты продолжили обсуждение тем, которые были на повестке дня недавних саммитов, прошедших в Минске", - сказал он журналистам.

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Саммит стран СНГ прошел в Минске 25 октября. Лидеры СНГ обсудили вопросы противодействия преступности на пространстве Содружества, углубление экономических связей и подготовку к празднованию 70-летия Победы.