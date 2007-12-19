Киселев хочет собирать подписи за отставку Яценюка, Сухой – против

Партия регионов готова начать сбор ста пятидесяти подписей за отставку спикера Яценюка. Об этом заявил Василий Киселев.

По его словам, господин Яценюк нарушил нормы регламента, поскольку 12 декабря не зашел в десять часов в Верховную Раду и не сообщил о перерыве и начале заседания в шестнадцать часов.

В то же время, однопартиец господина Киселева - регионал Ярослав Сухий в интервью 5 каналу заявил, что ПР не будет этого делать: "Мы должны выразить предостережение по адресу Арсения Петровича - как предупреждение. Безусловно, что отстранить его от должности Председателя Верховной Рады мы не можем и не будем этого делать .