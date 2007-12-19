Киселев хочет собирать подписи за отставку Яценюка, Сухой – против
12:50, 19 декабря 2007Политика
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Главу ВР попрекают нарушением регламента
|Ярослав Сухой
По его словам, господин Яценюк нарушил нормы регламента, поскольку 12 декабря не зашел в десять часов в Верховную Раду и не сообщил о перерыве и начале заседания в шестнадцать часов.
В то же время, однопартиец господина Киселева - регионал Ярослав Сухий в интервью 5 каналу заявил, что ПР не будет этого делать: "Мы должны выразить предостережение по адресу Арсения Петровича - как предупреждение. Безусловно, что отстранить его от должности Председателя Верховной Рады мы не можем и не будем этого делать .
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