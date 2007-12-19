Плющ: мы на ровном месте загнали себя в тупик

Народный депутат Иван ПЛЮЩ (фракция «Наша Украина - Народная самооборона») считает недопустимым затягивание рассмотрения вопроса о сложении членами правительства депутатских полномочий.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение И.ПЛЮЩ высказал сегодня журналистам в Верховной Раде.

«Вчера обо всем договорились, а сегодня разворачивается обсуждение - а что, если полномочия этих депутатов сложим, а другие еще не придут? Так тогда их нужно отзывать из правительства. Мы на ровном месте загнали себя в тупик», - сказал И.ПЛЮЩ.

Депутат считает, что логическим выходом из сложившейся ситуации является подготовка соответствующего постановления Верховной Рады, предоставление его всем депутатам и проведение голосования. «Мы должны им дать возможность работать в правительстве», - подчеркнул он.

И.ПЛЮЩ высказал непонимание, почему Верховная Рада вчера, сформировав новый состав правительства, так и не рассмотрела вопрос о сложении депутатских полномочий представителями Кабинета Министров.