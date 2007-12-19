Ющенко вернулся в Украину еще в воскресенье

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО возвратился из Швейцарии после планового медицинского обследования и приступит к работе в понедельник, 24 декабря.

Об этом УНИАН сообщила пресс-секретарь Президента Украины Ирина ВАННИКОВА.

По ее словам, Президент возвратился из Швейцарии в Украину еще в воскресенье, 16 декабря.

Как сообщал УНИАН, Президент отбыл в Швейцарию 14 декабря для планового медицинского обследования и динамического контроля за реализацией лечебной программы по выведению диоксина из организма.