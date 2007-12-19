Янукович рад: коалиция попала на электрический стул

Фракция Партии регионов будет настаивать на том, чтобы именно сегодня были прекращены полномочия 14 народных депутатов, которые вошли в новый состав Кабинета министров.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время пленарного заседания парламента заявил лидер фракции Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ.

По его словам, коалиция сознательно пытается сорвать голосование за прекращение полномочий депутатов. Он отметил, что это делается потому, что «коалиция не имеет уверенности в своем будущем» и чувствует себя «словно на электрическом стуле».

Обращаясь к председателю Верховной Рады Украины Арсению ЯЦЕНЮКУ, В.ЯНУКОВИЧ отметил, что повестка дня сегодняшнего пленарного заседания была утверждена и поэтому она должна выполняться. «Это ваша обязанность», - сказал В.ЯНУКОВИЧ председателю ВР.