НУ-НС хочет гарантий и ставит условие

Фракции БЮТ и “Наша Украина – Народная самооборона” настаивают на проведении следующего заседания Верховной Рады только после решения Центризбиркома относительно регистрации народных депутатов от этих политических сил вместо избранных в правительство.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил лидер фракции НУ-НС Вячеслав КИРИЛЕНКО.

Он отметил, что фракция будет голосовать сегодня за прекращение полномочий народных депутатов Украины, избранных в правительство, только при выполнении такого условия.

В свою очередь народный депутат Украины Николай ТОМЕНКО (фракция БЮТ) поддержал эту позицию, отметив, что данное решение должно быть принято сегодня в парламенте, но обязательно при условии, что следующее заседание ВР будет не раньше, чем ЦИК примет решение в отношении следующих кандидатов по списку.