ВР отказалась объявить перерыв до вторника

Верховная Рада Украины отказалась объявить перерыв в своей работе до вторника, 25 декабря.

Как передает корреспондент УНИАН, "за" соответствующее предложение проголосовали только 126 народных депутатов из 446, зарегистрированных в сессионном зале.

На сегодняшнем пленарном заседании предлагалось принять решение о досрочном прекращении полномочий 14 народных депутатов, вошедших в состав Кабмина.

После этого в работе ВР должен был быть объявлен перерыв до вторника с тем, чтобы до этого времени Центральная избирательная комиссия имела возможность зарегистрировать новых народных депутатов. Предусматривалось, что во вторник робота парламента должна была начаться с приведения к присяге новых депутатов с тем, чтобы Верховная Рада имела возможность конструктивно работать и в составе коалиции были все 227 депутатов