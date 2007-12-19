Янукович ждет, пока созреет Литвин?

Партия регионов ведет переговоры с фракциями коммунистов и Блока Литвина о создании объединенной оппозиции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил руководитель фракции Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ сегодня журналистам в Верховной Раде.

«Этот процесс уже начался, но насколько мы будем подходить к нему официально или, может біть, в первое время пока формально, потому что не все еще сегодня наши партнеры созрели к этому», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Лидер фракции убежден, что в Украине будет создана объединенная оппозиция, как парламентская, так и не парламентская.

«Объединенная оппозиция будет формироваться», - считает он.