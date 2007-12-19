Янукович ждет, пока созреет Литвин?
10:56, 19 декабря 2007Политика
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ПР ведет переговоры
Партия регионов ведет переговоры с фракциями коммунистов и Блока Литвина о создании объединенной оппозиции.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил руководитель фракции Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ сегодня журналистам в Верховной Раде.
«Этот процесс уже начался, но насколько мы будем подходить к нему официально или, может біть, в первое время пока формально, потому что не все еще сегодня наши партнеры созрели к этому», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.
Лидер фракции убежден, что в Украине будет создана объединенная оппозиция, как парламентская, так и не парламентская.
«Объединенная оппозиция будет формироваться», - считает он.
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