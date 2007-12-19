Янукович сознался, что с Мартынюком уже возникли проблемы

Партия регионов к вечеру определит кандидатуру на должность первого заместителя председателя Верховной Рады Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил руководитель фракции Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ сегодня журналистам в Верховной Раде.

«Еще идут переговоры, все возможно», - сказал В.ЯНУКОВИЧ, комментируя возможность выдвижения представителя Партии регионов Раисы БОГАТЫРЕВОЙ на должность первого заместителя председателя Верховной Рады.

Лидер фракции уточнил, что Партия регионов может отказаться от поддержки кандидата от фракции коммунистов Адама МАРТЫНЮКА на эту должность. «Тут есть проблемы. Мы были настроены на то, чтобы дать возможность занять эту должность человеку опытному, который имеет и опыт, и юридическое образование. С практической точки зрения я считаю, что Верховной Раде, да и ее председателю, было бы лучше, если бы был Адам МАРТЫНЮК. Но Раиса БОГАТЫРЕВА также опытный человек», - пояснил он.