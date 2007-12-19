Лидер Партии регионов, экс-премьер-министр Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет, что оппозиция сформирует теневое правительство

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЯНУКОВИЧ заявил сегодня журналистам в Верховной Раде.

«Мы оппоненты, поэтому мы будем контролировать власть, действовать в рамках закона. Конечно, мы будем предлагать альтернативные решения, потому что эффективная работа власти будет зависеть от того, насколько эффективно мы будем ее контролировать», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Лидер Партии регионов подчеркнул, что в рядах партии большое количество опытных людей. «Фактически у нас два состава правительства. Я думаю, что мы распределим обязанности между депутатами по каждому министерству и по каждому направлению, по каждой отрасли. Мы будем мониторить ситуацию и высказывать свою позицию», - пояснил он.

«Фактически речь идет о создании теневого Кабинета Министров», - подчеркнул В.ЯНУКОВИЧ.