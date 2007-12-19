Турчинов не боится заходить в кабинет Азарова

Сегодня правительство уточнит функциональные обязанности вице-премьеров и министров.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил вице-премьер-министр Украины Григорий НЕМЫРЯ сегодня журналистам возле Кабинета министров.

«Сегодня будут закреплены должностные обязанности за вице-премьерами, более конкретные задачи получат министры. Мы настроены уже до конца года показать наши приоритеты и сделать первые шаги», - сказал Г.НЕМЫРЯ.

Вице-премьер сообщил, что взял сегодня с собой «портфель больше, чем обычно», объяснив это большим объемом работы в связи с началом своей деятельности заместителя главы правительства.

«Личных вещей я пока не взял», - уточнил он.

В свою очередь, первый вице-премьер-министр Александр ТУРЧИНОВ выразил надежду, что уже сегодня правительство Украины начнет работать «в нормальном, спокойном режиме». «Я надеюсь, что не будет никаких проблем, которые новое правительство во главе с Юлией ТИМОШЕНКО не сможет решить в нашем государстве», - сказал он.

Первый вице-премьер отметил, что у него нет суеверий в связи с тем, что он будет работать в кабинете своего предшественника Николая АЗАРОВА.

«Я считаю, что кабинет – это такое техническое обеспечение для выполнения задач и функций. Я не вижу никаких проблем, кто до меня сидел в этом кабинете или кто в нем будет сидеть после меня», - пояснил он.