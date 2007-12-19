Тимошенко хочет встретиться с Януковичем

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО намерена провести встречи с председателем правления ОАО «Ощадбанк» и бывшим премьер-министром Виктором ЯНУКОВИЧЕМ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня журналистам возле Кабинета министров.

«Я знаю, что мы справимся со всеми вызовами. И первая встреча, которая у меня состоится, это будет встреча с главой «Ощадбанка», потому что у меня есть твердое намерение выполнить свое обещание перед избирателями», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер-министр также сообщила, что новый состав правительства завершил подготовку к сегодняшнему заседанию Кабмина в три часа ночи. Она добавила, что спала мало, но у нее хорошее рабочее настроение.

«Я также планирую провести встречу с оппозицией, чтобы оппозиция имела доступ к контролю, и первая встреча будет с экс-премьер-министром», - отметила она.

Ю.ТИМОШЕНКО сообщила, что планирует пригласить журналистов в свой кабинет через неделю, после того, как его обустроит.

Премьер-министр Украины свой первый рабочий день начала в 8.35 утра. Сегодня у здания Кабинета министров Ю.ТИМОШЕНКО встречал министр Кабинета министров Петр КРУПКО с букетом из двадцать одной белой розы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Кабинета министров, накануне аппарат правительства приступил к замене табличек на дверях кабинетов министров. В частности, уже ночью были установлены таблички на кабинетах министра Кабинета министров П.КРУПКО и сегодня утром – на дверях кабинета премьер-министра Ю.ТИМОШЕНКО.