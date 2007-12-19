Министр Пинзеник пришел на работу, но ему очень хочется спать

Министр финансов Украины Виктор ПИНЗЕНИК и вице-премьер-министр по гуманитарным вопросам Иван ВАСЮНИК сегодня раньше всех членов Кабинета министров приступили к выполнению своих обязанностей.

Как передает корреспондент УНИАН, в частности В.ПИНЗЕНИК приехал в здание Кабинета министров в 8 часов утра. Он сообщил, что еще вчера заходил в свой министерский кабинет и пытался встретиться с предыдущим министром финансов Николаем АЗАРОВЫМ.

«Однако его не было на месте», - сказал В.ПИНЗЕНИК.

Он также признался, что готов к работе, но «в первый день очень хочется спать».

После В.ПИНЗЕНИКА, в 8.05 к зданию правительства прибыл вице-премьер-министр по гуманитарным вопросам И.ВАСЮНИК.

«Я с оптимизмом готов к работе», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, вчера, 18 декабря, Верховная Рада Украины назначила Юлию ТИМОШЕНКО премьер-министром Украины, а также утвердила состав правительства.