На должность Тимошенко есть трое претендентов

Семинога рассказал - кто возглавит фракцию БЮТ

Кто возглавит фракцию БЮТ, после того как лидер этой силы стала премьером? Этот вопрос должны решить в ближайшее время. Бютовец Анатолий Семинога в эфире Кто возглавит фракцию БЮТ, после того как лидер этой силы стала премьером? Этот вопрос должны решить в ближайшее время. Бютовец Анатолий Семинога в эфире 5 канала заявил, что на эту должность есть по крайней мере трое претендентов: "Претендентов на эту должность несколько - это и Иван Кириленко, это и Олег Билорус, это и и Федорчук Ярослав Петрович". По словам Семиноги, все эти люди имеют равные шансы возглавить фракцию.

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