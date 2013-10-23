Законопроекты о лечении заключенных за рубежом могут рассмотреть уже завтра - Ефремов

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на брифинге.

Ефремов подчеркнул, что данные законопроекты, в частности, законопроекты, внесенные народными депутатами Сергеем Мищенко и Анжеликой Лабунской, не рассмотрены в комитетах, поэтому не могут вноситься на рассмотрение в сессионный зал.

В то же время он не исключил, что сегодня профильные комитеты могут рассмотреть эти законопроекты, и если они будут рекомендовать парламенту вынести их на рассмотрение в сессионный зал, то завтра эти законопроекты могут быть рассмотрены народными депутатами.