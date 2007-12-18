Последний неподписант от НУ-НС не против, чтобы его выгнали

Член фракции НУ-НС Иван ПЛЮЩ не намерен входить в состав коалиции демократических сил, несмотря на то, что он поддержал формирование нового состава Кабинета министров.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом И.ПЛЮЩ заявил сегодня журналистам в Верховной Раде.

«Правительство формировала не коалиция, а Верховная Рада Украины», - сказал И.ПЛЮЩ, добавив, что пока не планирует подписывать соглашение о создании коалиции. «Я пока не передумал», - уточнил он.

При этом депутат подчеркнул, что не боится возможного исключения его из фракции НУ-НС. «Не боюсь, потому что если меня исключат из фракции, мне будет значительно легче. Мне тогда никто не будет указывать, как голосовать», - добавил депутат.

«Я хочу, чтобы государство развивалось. Я имею свою позицию, свои принципы. Я бы не проголосовал за любое правительство, я проголосовал за правительство, преимущественное большинство министров которого я знаю и доверяю им - кому больше, кому меньше, но в целом я считал, что Украине будет легче с правительством, чем без него», - объяснил свое голосование за поддержку состава правительства И.ПЛЮЩ.