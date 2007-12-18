Кабмин принес присягу

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО и все члены Кабинета министров принесли присягу членов правительства.

Как передает корреспондент УНИАН, присягу с трибуны Верховной Рады зачитала руководитель правительства Ю.ТИМОШЕНКО.

Перед этим она отметила, что «сегодня все состоялось хорошо».

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, теперь дело остается только за тем, чтобы показать украинскому народу высококачественный результат.

После принесения присяги председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК заявил, что с этого момента Кабмин является полномочным, поскольку присягу принесли свыше двух третей членов нового правительства.