Винский назвал вероятного главу фракции БЮТ

17:02, 18 декабря 2007
Политика
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Должность вакантная

Народный депутат Украины Иосиф ВИНСКИЙ не исключает, что руководителем фракции БЮТ станет Иван КИРИЛЕНКО.

Об этом И. ВИНСКИЙ сказал в интервью УНИАН.

В то же время он подчеркнул, что заседание фракции по данному вопросу еще не проводилось и решение не принималось.

Как сообщал УНИАН, сегодня парламент назначил лидера фракции БЮТ Юлию ТИМОШЕНКО на должность премьер-министра.

 

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