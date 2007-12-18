Винский назвал вероятного главу фракции БЮТ

Народный депутат Украины Иосиф ВИНСКИЙ не исключает, что руководителем фракции БЮТ станет Иван КИРИЛЕНКО.

Об этом И. ВИНСКИЙ сказал в интервью УНИАН.

В то же время он подчеркнул, что заседание фракции по данному вопросу еще не проводилось и решение не принималось.

Как сообщал УНИАН, сегодня парламент назначил лидера фракции БЮТ Юлию ТИМОШЕНКО на должность премьер-министра.