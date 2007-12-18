Без вариантов: Симоненко хочет координироваться с Януковичем и Литвином

Фракциям, которые не вошли в состав “оранжевой” коалиции, необходимо координировать свои действия. Об этом сегодня в интервью журналистам заявил лидер КПУ Петр Симоненко, сообщает сайт Компартии.

“Я убежден, что фракции, которые не вошли в “оранжевую” коалицию, должны координировать свои действия. Другого пути просто нет”, - сказал лидер украинских коммунистов.

Петр Симоненко также сообщил, что фракция КПУ будет настаивать на назначении на должность первого заместителя председателя Верховной Рады народного депутата Адама Мартинюка.

“Вчера на заседании Президиума Центрального Комитета партии мы приняли соответствующее политическое решение, а следовательно, на должность первого вице-спикера мы будем вносить кандидатуру Адама Мартинюка”, - отметил Петр Симоненко.