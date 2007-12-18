Янукович намерен вернуться: ”все в этой жизни возвращается”

Лидер Партии регионов, глава правительства, назначенного Верховной Радой V созыва, Виктор ЯНУКОВИЧ рассчитывает вернуться во власть.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЯНУКОВИЧ заявил сегодня, покидая сессионный зал парламента.

«Все в этой жизни возвращается», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Отвечая на вопрос, планирует ли он вернуться на должность премьер-министра, лидер Партии регионов сказал: «Да».

По словам В.ЯНУКОВИЧА, у него «нормальное рабочее настроение».

В тоже время он не ответил на вопрос журналистов, как будет себя вести Партия регионов в оппозиции.