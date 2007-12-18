Литвин считает, что за Тимошенко проголосовали безупречно

Лидер фракции Блока Литвина Владимир ЛИТВИН считает безупречной прошедшую в Верховной Раде процедуру голосования за премьер-министра.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение В.ЛИТВИН высказал журналистам в парламенте.

«Безупречное голосование, хотя сама процедура противоречит определению «открытое голосование», - сказал В.ЛИТВИН.

Лидер Блока Литвина высказал сожаление, что сегодня «позволяют себе трактовать Регламент, как кому захочется».