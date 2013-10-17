Эксперт: Миссия Кокса-Квасневского ищет компромисс между тремя сторонами

Такое мнениевысказал руководитель Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

"Доклад - это информация, на основе которой будет принимать решение ЕС. Для них доклад будет играть решающее значение. Миссия сейчас занимается поиском компромисса между тремя сторонами - руководство страны, Тимошенко, ЕС. Они пока ищут окончательный правовой формат, на основе которого можно освободить Тимошенко и отправить на лечение в Германию", - отметил эксперт в комментарии Gazeta.ua.

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Вместе с тем он отметил, что "сейчас переговоры активизировались, стороны активно ищут компромисс".

"Поэтому и надо продлить миссию еще на месяц, но на последний месяц, потому что уже придется принимать решение. Если бы была найдена форма компромисса, то не продолжали бы миссию. Поэтому очевидно, что они еще ищут решение", - резюмировал он.

Напомним, мандат наблюдательной миссии Европарламента Кокса-Квасневского продлен до середины ноября. Такое решение было принято на внеочередном заседании конференции президентов по просьбе докладчиков - Кокса и Квасьневского.

"Мы продолжим миссию, потому что цель - решение дела Тимошенко не достигнута", - сказал бывший президент Польши Александр Квасневский.