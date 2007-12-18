Тимошенко знает, что ей может не хватить 2-3 голосов

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО не исключает, что при голосовании за ее назначение главой правительства может не хватить 2-3 голосов народных депутатов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала на заседании парламента перед голосованием.

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, «и ночью, и днем, и утром делают все для того, чтобы не было 2-3 голосов при голосовании».

Она отметила, что прекрасно знает, с кем встречались из народных депутатов. Ю.ТИМОШЕНКО также уверена, что кое-кто прилагает все усилия, чтобы не допустить ее к власти.

По ее словам, в настоящее время на грани банкротства находится НАК «Нафтогаз Украины», центральные магистральные газовые сети. «Возможно, неделя-две и запустят процедуру, которая раз и навсегда отнимет у Украины ее стратегическое имущество», - допустила лидер БЮТ.

Она подчеркнула, что в Украине «происходит нечестная, грязная, коррумпированная приватизация стратегических объектов». Ю.ТИМОШЕНКО убеждена, что те, кто сейчас находится при власти, «пытаются еще куски урвать из тела Украины». «Возможно, еще несколько кусков украинских ресурсов оторвете, но все это не долго», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.