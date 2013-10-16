СМИ: ЕС не уточняет, куда может отправиться Тимошенко после помилования

Наблюдатели от Европарламента Пет Кокс и Александр Квасневский в своем письме от 4 октября к Президенту Украины Виктору Януковичу попросили помиловать экс-премьер-министра Юлию Тимошенко "на медицинских и гуманитарных основаниях".Об этом говорится в письме Кокса и Квасневского, ксерокопией которого располагает ZN.UA.

Как отмечается в письме, "подписание Соглашения об ассоциации станет актом стратегической и исторической важности для всех заинтересованных сторон", в связи с чем Кокс и Квасневский просят Президента Украины "освободить Тимошенко для медицинского лечения на медицинских и гуманитарных основаниях путем помилования".

Как сообщает издание, в письме не упоминается ни страна, в которую должна оправиться Тимошенко после помилования, ни конкретная клиника. Однако в тексте доклада миссии Кокса-Квасневского в Европарламенте, который ранее обнародовало ZN.UA, говорится о том, что Германия неоднократно заявляла о возможности принять у себя на лечение Тимошенко.

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Вместе с тем, по информации ZN.UA, власти Германии были готовы принять у себя Тимошенко только в том случае, если ее не нужно будет содержать в больнице под стражей.

Как сообщал УНИАН, 4 октября 2013 года защитник Тимошенко Сергей Власенко обнародовал заявление заключенной экс-премьера, в котором она отметила, что готова выехать на лечение за границу. Он также сообщил, что представители Европарламента Александр Квасневский и Пэт Кокс направили от своего имени заявление Президенту Украины о помиловании Тимошенко.

11 октября во время встречи с Еврокомиссаром Штефаном Фюле Президент Украины пообещал решить вопрос Тимошенко в ближайшее время.