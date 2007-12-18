БЮТ сменил кандидатуру одного министра

Фракция Блока Юлии Тимошенко на должность министра транспорта и связи будет предлагать кандидатуру Иосифа ВИНСКОГО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам народный депутат от фракции БЮТ Андрей ШЕВЧЕНКО.

По его словам, соответствующее решение было объявлено сегодня на заседании фракции БЮТ Александром ТУРЧИНОВЫМ.

"Таким образом, Тариэл ВАСАДЗЕ, который должен был занять эту должность, останется работать в парламенте", - сказал он.

Также А.ШЕВЧЕНКО напомнил, что ранее предусматривалось, что И.ВИНСКИЙ займет должность вице-премьер-министра. Отныне, отметил депутат, должность вице-премьера, которая относится к квоте БЮТ, остается вакантной.