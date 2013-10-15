В Запорожье отпраздновали День города

Ко Дню города и в честь 70-летия освобождения Запорожья от немецко-фашистских захватчиков состоялся масштабный концерт, прозвучавший заключительным аккордом в праздничных мероприятиях.

Поздравили горожан председатель Запорожского областного совета Виктор Межейко, Запорожский городской голова Александр Син и архиепископ Запорожский и Мелитопольский владыка Лука.

Запорожцев также приехали поздравить с Днем рождения любимого города «звезды» эстрады София и Аурика Ротару, Тина Кароль, певица с запорожскими корнями Алеша и Влад Дарвин.

Читайте также: Реконструкция боя по освобождению Запорожья вошла в Книгу рекордов Украины

В юбилейную дату освобождения города на площади Фестивальной вспоминали героические страницы истории Запорожья, и благодарили тех, кто пишет современную историю города – простых запорожцев, которые любят свой город и делают его с каждым днем лучше.

Слова благодарности звучали от гостей праздника в адрес председателя Запорожской облгосадминистрации Александра Пеклушенко, Запорожского городского головы Александра Сина, бизнесмена Евгения Анисимова и Партии регионов.

Ведущие концерта напомнили, что совсем скоро, благодаря инициативе Александра Пеклушенко и поддержке Евгения Анисимова, в Запорожье будет фонтан, аналогов которому нет.

Во время праздника были озвучены результаты конкурса «Я люблю Запорожье», в ходе которого запорожцы четыре месяца подряд признавались в любви мегаполису, оставляя рифмованные, прозаические, аудио и видеопризнания, пользователи социальных сетей выбирали лучшие из лучших. Победители получили призы – планшетный компьютер iPad Mini, а автор самого лучшего признания в любви родному городу – большой LCD-телевизор.

В рамках концерта также состоялась презентация песни «Я люблю Запорожье», исполненная музыкантами в новой аранжировке специально ко Дню города, после чего зрителей заворожили мастерством обладатели гран-при международных фестивалей художественной анимации из студии «Сенс-торн». Запорожцы следили за рисунками песком, в которых отображалась и казацкая история Запорожского края, и годы Великой Отечественной войны, и послевоенное восстановление города, и его настоящее.

Закончился концерт праздничный фейерверком.