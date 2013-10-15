Реконструкция боя по освобождению Запорожья вошла в Книгу рекордов Украины

Только по предварительным подсчетам, посмотреть на события героической битвы за освобождение Запорожья в октябре 1943-го пришли около 100 тысяч запорожцев и гостей города.

В самой постановке сражения приняли участие более 700 человек из 9 стран мира – Украины, Румынии, Чехии, Финляндии, Молдавии, Росси, Болгарии, Словакии и Эстонии. Была задействована уникальная техника времен войны: легендарные советские танки «Т-34», немецкие танки «Пантера» и «Т-4», 8 самолетов, автомобили, мотоциклы, а также различные виды стрелкового оружия, минометы, пулеметы.

Как рассказали организаторы, часть техники была предоставлена местными реконструкторами, а часть – Министерством обороны Украины и киностудией им. А. Довженко.

Зрителям показали воздушный десант, воздушные бои, а также рукопашные схватки, артобстрелы, многочисленные наступления и контрнаступления, различные маневры противников.

Запорожская реконструкция вошла в Книгу рекордов Украины в номинации «Самая масштабная военно-историческая реконструкция времен Великой Отечественной войны».

«Мы зафиксировали рекорд не просто по количеству участников реконструкции, а именно по масштабности, поскольку в постановке сражения участвовали не только «бойцы», но и самолеты, и танки, и другая техника времен войны. Такого масштаба не было ни на одной другой реконструкции в Украине», - отметил официальный представитель Книги рекордов Украины в Запорожской области Виталий Семенюк.

Масштабное празднование 70-летия освобождения, в рамках которого состоялась военно-историческая реконструкция, прошло по инициативе председателя Запорожской облгосадминистрации Александра Пеклушенко. Полное финансирование проекта взял на себя запорожский бизнесмен Евгений Анисимов.

«Меня переполняют сложные чувства. Во-первых, масштабность, организованность, профессионализм реконструкторов сумел передать весь трагизм войны, весь ужас войны. Во-вторых, мы победили в этой войне и в этой реконструкции потому, что мы защищали нашу землю, будущее наших детей», - подчеркнул председатель Запорожской облгосадминистрации Александр Пеклушенко.

В освобождении Запорожья важную роль сыграли подразделения 79-й стрелковой Гвардейской дивизии, сформированной в Томске, поэтому почетными гостями на праздновании стала делегация Томской области.

«Нас впечатлили масштабы празднования. Мы получили истинное удовольствие. И от губернатора Томской области, от 1 миллиона 40 жителей Томской области мы всех запорожцев поздравляем с великим праздником, который вы так широко и ярко празднуете в эти дни в Запорожье», - отметил заместитель губернатора Томской области Владимир Жидких.