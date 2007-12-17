Глава Житомирского облсовета объединила БЮТ, НУ-НС, Регионы и Блок Литвина

Председатель Житомирского облсовета Ирина СИНЯВСКАЯ заявляет, что готовая написать заявление о досрочном сложении полномочий.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом И.СИНЯВСКАЯ сказала журналистам в Житомире.

"Я не собираюсь быть „марионеткой” в руках тех политических сил, для которых являются несвойственными понятия чести и достоинства гражданина своей страны”, - сказала она и отметила, что не держится за кресло. “Если моя кандидатура мешает работе совета, я готова сложить полномочия", - сказала И.СИНЯВСКАЯ. Она отметила, что принадлежит к той категории людей, которые не позволяют собой манипулировать и работают "исключительно в интересах общества, даже если такая позиция идет вразрез намерениям отдельных политических мужей”.

При этом председатель облсовета объяснила, что главной причиной недоразумений с представителями отдельных политических сил стала ее беспартийность.

И.СИНЯВСКАЯ также напомнила, что "решением лидеров четырех областных партийных организаций - БЮТ, НУ-НС, Партии регионов и Блока Литвина - депутатам областного совета запрещалось принимать участие во втором пленарном заседании 12-й сессии областного совета, которое было назначен на 14 декабря этого года". (В тот день сессия облсовета не состоялась - УНИАН). Такое поведение депутатов, по словам И.СИНЯВСКОЙ, было якобы вызвано информацией о том, что председатель облсовета и председатель облгосадминистрации "формируют депутатское большинство в совете и фактически самостоятельно руководят территорией".

По ее словам, борьба за политическое влияние на область объединила „непримиримых” оппонентов: БЮТ, НУ-НС, Партию регионов и Блок Литвина, тогда как “нынешний год область может завершить без рассмотрения важных коммунальных и бюджетных вопросов".

Как сообщал УНИАН, сегодня И.СИНЯВСКАЯ обратилась с письмом к председателю Житомирской ОГА Юрию ЗАБЕЛЕ, в котором попросила применить норму закона о местном самоуправлении и инициировать досрочные выборы Житомирского областного совета.