Состоится Международный медиа-саммит «СМИ против СПИДа»
18:37, 17 декабря 2007Политика
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25 января 2008 года в Киеве пройдет Международный медиа-саммит «СМИ против Спида», целью которого является объединение усилий украинских и международных масс-медиа в проведении информационной кампании, направленной на преодоление критической ситуации из ВИЧ/СПИДОМ в Украине, приостановки эпидемии.
По вопросам участия в медиа-саммите обращаться в информационное агентство ИМК по тел. 581- 77- 37 или электронной почте press@intermedia.org.ua.
Справочную информацию можно получить по тел. 8 (067) 741 4149 (Татьяна Юрченко).
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