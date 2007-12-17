В ПР говорят, что обречены договариваться. С НУ-НС и БЮТ?

Нардеп фракции Партии регионов Ярослав Сухой в эфире программы „Свобода слова” на ICTV отверг обвинения в адрес своей фракции в затягивании формирования Кабинета Министров Украины, сообщает сайт ПР.

В подтверждение своей позиции нардеп заявил: “Мы представляем индустриальные регионы, которые уже ежедневно страдают от того, что политическая нестабильность переросла в нестабильность экономическую. Контракты не подписываются, подписываются вместо них протоколы о намерениях, инвесторы задумываются: следует с нами сотрудничать или не сотрудничать”.

Сухой также сказал, что вынес для себя один урок “из этого шаткого неравновесия – 227 голосов в коалиции”: “если мы хотим пять лет работать в парламенте, мы просто обречены постоянно договариваться”. Регионал добавил, что такая договоренность должна быть без навешивания ярлыков, без штампов, взаимных обвинений, апломба, реванша и капитуляций.

“Я вам гарантирую, что окончится вся эта вакханалия, и вы посмотрите, как мы, представители разных фракций, вместе консолидировано будем голосовать за те законопроекты, какие нужны обществу”, - заявил нардеп.