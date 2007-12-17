Жебривский считает, что Рудьковский отхватил себе еще и на бурячки

“Должен быть показательный судебный процесс”, - сказал Официальному сайту Блока “Наша Украина – Народная Самооборона” народный депутат, фракция НУ-НС Павел Жебривский, комментируя случай злоупотребления служебным положением со стороны и.о. министра транспорта Николая Рудьковского.

“Ситуация Рудьковского – это ситуация общая для всего современного общества, для всех уровней власти, - отметил Жебривский. - К сожалению, на сегодняшний день достаточно много людей, которые рвутся к власти не для того, чтобы реализовать социальные инициативы, провести реформы, обеспечить такие правила игры, чтобы потом, когда они уйдут с должности, было комфортно жить всем. В действительности они рвутся к власти для того, чтобы получить денежные потоки, которыми можно реально управлять”.

По словам Жебривского, “среди охотников до власти и денег есть даже настолько жадные, как в том анекдоте, где украинец скачет на коне, чтобы отмерять себе участок земли, до тех пор, пока, устав, не падает из коня и бросает вперед шапку со словами “а это – на бурячки”.

Народный депутат подчеркнул, что “должно быть понятно, что за все злоупотребления правительственными чиновниками должно быть хотя бы одно высокопоставленное должностное лицо наказано. Безнаказанность порождает лизоблюдство, то, что, по иерархической служебной лестнице передается должностным лицам низших уровней – если злоупотребление служебным положением позволяется правительственному чиновнику, то почему нельзя председателю областного совета, райгосадминистрации, городскому голове?”

“Каждый народный депутат, правительственный чиновник должен понять – в условиях демократии в стране никто не может безнаказанно, вне контроля оппозиции действовать незаконно. Каждое высокопоставленное должностное лицо должно задуматься перед тем как деребанить землю, брать “откаты” за тендеры и тому подобное”, - отметил Жебривский, заметив, что “если сегодня состоится судебный процесс над Рудьковским, это будет для всех других, в том числе и для тех, кто только будет входить в правительство, серьезным предостережением на пути ответственности за собственные поступки”.